В Хакасии ветеринара осудят за взятки на 200 тыс за фиктивные документы

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении ветеринарного врача Аскизской ветстанции. Его обвиняют в получении взятки за фиктивные документы на мясо, сообщили в ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии.
По версии следствия, с 2023 по 2025 год специалист регулярно получал от индивидуального предпринимателя деньги за оформление ветеринарных документов на мясную продукцию. При этом осмотр скота фактически не проводился. Впоследствии мясо реализовывалось на продовольственных рынках Хакасии.
Общая сумма незаконного вознаграждения превысила 200 тысяч рублей. Уголовное дело в отношении предпринимателя, обвиняемого в даче взятки, также находится в производстве (часть 4 статьи 291 УК РФ).
В настоящее время дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
