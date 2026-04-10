В Хакасии ветеринара осудят за взятки на 200 тыс за фиктивные документы

По версии следствия, с 2023 по 2025 год специалист регулярно получал от индивидуального предпринимателя деньги за оформление ветеринарных документов на мясную продукцию. При этом осмотр скота фактически не проводился. Впоследствии мясо реализовывалось на продовольственных рынках Хакасии.