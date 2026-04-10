Участники проекта «Герои. Нижегородская область» освоили технологии ИИ

В Нижнем Новгороде на базе кампуса «Школы 21» — школы цифровых технологий от Сбера — состоялось выездное обучение для участников проекта «Герои. Нижегородская область».
Программа визита включала знакомство с образовательной средой «Школы 21», методикой «равный равному» и современными подходами к ИТ-образованию. После вводной лекции участники приступили к практической части, которая завершилась тренингом по использованию передовых цифровых инструментов, в частности возможностей сервиса ГигаЧат.
Участники проекта пообщались с управляющей Нижегородским отделением Сбербанка Натальей Деминой и директором нижегородского кампуса «Школы 21» Александром Пересыпкиным. Во время беседы затронули вопросы взаимодействия финансового сектора с государственными структурами, а также перспективные направления цифровизации региона. Наталья Демина подробно рассказала о ключевых направлениях сотрудничества Сбера и правительства Нижегородской области, а также ответила на вопросы участников, касающиеся внедрения инноваций в социальную сферу и экономику региона.
Наталья Демина, управляющий Нижегородским отделением Сбербанка:
«Благодарю участников проекта “Герои. Нижегородская область” за интерес к цифровым технологиям и готовность применять их в своей работе. У каждого из вас большой опыт, и наша задача — дать современные инструменты, которые помогут реализовать самые смелые инициативы. Сбер активно поддерживает такие проекты, потому что видит в них потенциал для развития региона. Уверена, что навыки работы с ГигаЧат и другими цифровыми сервисами станут для вас полезным ресурсом в повседневной практике».
Александр Пересыпкин, директор «Школы 21» в Нижнем Новгороде:
«Мы гордимся тем, что в стенах нижегородского кампуса “Школы 21” прошёл воркшоп по искусственному интеллекту для героев нижегородской области. Это событие — не просто обмен знаниями, а настоящий шаг в будущее, где технологии и человеческий потенциал объединяются для создания новых возможностей. Уверен, что полученные навыки и вдохновение помогут нашим участникам реализовать самые смелые идеи и внести свой вклад в развитие цифровой России».Напомним, что программа «Герои. Нижегородская область» направлена на интеграцию и трудоустройство участников и ветеранов специальной военной операции в систему государственного управления и на предприятия региона.
В марте 2025 года было подписано соглашение между правительством Нижегородской области, РАНХиГС и КУПНО о сотрудничестве по реализации данной программы.
По результатам отборочных испытаний, а также очных собеседований с заместителем губернатора Нижегородской области Андреем Гнеушевым было определено 60 участников основной образовательной программы и 30 человек для обучения в программе по возвращении в регион.
4 августа 2025 года состоялось официальное открытие обучения по программе «Герои. Нижегородская область», в церемонии принял участие губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. На данный момент стартовал третий образовательный модуль программы.