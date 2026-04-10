80 нижегородских ветеранов получат по 10 тыс. рублей ко Дню Победы

В Нижегородской области порядка 80 участников Великой Отечественной войны будут удостоены ежегодного денежного вознаграждения в размере 10 тысяч рублей к празднику 9 Мая. Информация об этом размещена на официальном сайте Отделения Социального фонда России по Нижегородской области.
Получение этих средств ожидается уже в апреле. Никаких дополнительных действий от ветеранов для оформления выплат не потребуется — они будут перечислены автоматически вместе с пенсией.
В случае, если дата пенсионных выплат совпадает с выходным или праздничным днем, то денежные средства будут зачислены на банковские карты в последний рабочий день перед указанной датой.
Для тех, кто получает свою пенсию через отделения «Почты России», доставка денежных средств будет осуществлена согласно утвержденному графику почтовых отделений.
