В прикамском городе Кунгуре открыли школу матери

Школа матери в городе Кунгуре Пермского края возобновила работу после четырехлетнего перерыва. Пространство открыто на базе местной больницы при поддержке нацпроекта «Семья», сообщили в управлении внутренней политики и общественной безопасности администрации Кунгурского муниципального округа.
«Материнство — это большое путешествие. Школа матери станет для наших женщин надежной картой и мудрым наставником, который поможет избежать лишних страхов и ошибок, даст уверенность в каждом шаге и научит радоваться этому этапу жизни», — отметила врач — акушер-гинеколог Юлия Матвеева.
В школе работают акушеры-гинекологи, педиатр, инструкторы лечебной физкультуры, специалисты по арт-терапии и перинатальный психолог. Занятия будут проходить один раз в неделю, по субботам, на базе женской консультации. Продолжительность курса — от 8 до 10 недель.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.