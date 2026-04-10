Глеб Никитин встретился с новым главой Волго-Вятского ГУ Банка России

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин провел встречу с новым главой Волго-Вятского ГУ Банка России Андреем Поповым.
Глеб Никитин напомнил, что 24 апреля состоится заседание Совета директоров Банка России по ключевой ставке. Центробанк регулярно изучает состояние экономики в субъектах РФ и учитывает эту информацию для дальнейших решений по денежно-кредитной политике. На встрече губернатор обозначил Андрею Попову темы, которые важны для региона по этому направлению.
Также Глеб Никитин рассказал об уровне финансовой грамотности нижегородцев, отметив, что в 2025 году регион провел большое количество мероприятий после победы на конкурсе и получения статуса «Столицы финансовой культуры».
«Продолжает действовать портал “Резидент финансовой культуры”. Люди по-прежнему могут участвовать здесь в модулях, решать кейсы и таким образом повышать финансовую компетентность. Качественная консультационная поддержка оказывается также в рамках проекта Волго-Вятского ГУ Банка России “Тьюторы на предприятиях”», — сообщил Глеб Никитин.
Развитие сотрудничества для укрепления экономического потенциала региона и финансового благополучия жителей будет продолжено.
Ранее мы писали, что нижегородские компании приглашают к участию в «Дне поставщика» 17 апреля.