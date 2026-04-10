«День космонавтики хорош именно как напоминание о том, что Гагарин полетел не потому, что кто-то боялся “неправильных” мыслей инженеров, а потому что стране нужен был результат любой ценой», — считает директор Научно-исследовательского Института проблем социального управления, кандидат философских наук Максим Лубяной, рассуждая о том, как сегодня Россия может стать участником технологического лидерства.
"12 апреля исполняется 65 лет со дня полёта Юрия Гагарина. Прекрасный повод в очередной раз вспомнить о том, что мы нация, умеющая быть первой. Однако, объективности ради, празднование исторических побед порой смахивает на ситуацию, когда семейный альбом листают с куда большим энтузиазмом, чем чертят план нового дома. А ведь главное — не спутать гордость за прошлое с рецептом для технологического рывка.
Когда президент говорит о необходимости уйти от простого обратного инжиниринга и импортозамещения к собственным платформам и лидерству, возникает закономерный вопрос: а в каких институциональных рамках эта задача вообще может быть решена? Глядя на исторический опыт и нынешнюю управленческую реальность, можно сделать вывод, что один режим нам хорошо знаком — это модель закрытых конструкторских бюро сталинской эпохи (сами учёные называли их «шарашками») — со сверхзадачей, бесперебойным ресурсным снабжением и тотальной мобилизацией интеллекта. Альтернатива — ровно противоположная и для нас, прямо скажем, менее привычная: анклавы абсолютной творческой и финансовой свободы, куда таланты идут не за идеологию, а за очень большие деньги и право на эксперимент без оглядки на авторитеты. Это скорее западный рецепт, но отрицать его эффективность было бы странно.
Таким образом, получается, что средний, промежуточный путь, в котором мы сейчас во многом находимся, является самым рискованным. Это пространство, где технологические амбиции вынуждены проходить через множество фильтров: от административной осторожности до чрезмерной регламентации. Парадокс в том, что искреннее стремление всё упорядочить и «обезопасить» порой сужает то самое творческое поле, без которого немыслим настоящий прорыв. Можно сколько угодно говорить о достижениях в области ИИ, и они действительно есть, но устойчивое лидерство возможно лишь там, где интеллектуальная мысль дышит свободно. А там, где на входе в лабораторию больше озабочены соблюдением формальных процедур, чем качеством математической модели, там, к сожалению, работает механизм не ускорения, а осторожного замедления.
Резюмируя, взвешенная оценка такова: День космонавтики хорош именно как напоминание о том, что Гагарин полетел не потому, что кто-то боялся «неправильных» мыслей инженеров, а потому что стране нужен был результат любой ценой. И сегодня выбор между ресурсно обеспеченной мобилизацией и высокооплачиваемой свободой творчества стоит острее, чем между конкретными технологическими направлениями".