Максим Лубяной: «Стране нужен был результат любой ценой»

Когда президент говорит о необходимости уйти от простого обратного инжиниринга и импортозамещения к собственным платформам и лидерству, возникает закономерный вопрос: а в каких институциональных рамках эта задача вообще может быть решена? Глядя на исторический опыт и нынешнюю управленческую реальность, можно сделать вывод, что один режим нам хорошо знаком — это модель закрытых конструкторских бюро сталинской эпохи (сами учёные называли их «шарашками») — со сверхзадачей, бесперебойным ресурсным снабжением и тотальной мобилизацией интеллекта. Альтернатива — ровно противоположная и для нас, прямо скажем, менее привычная: анклавы абсолютной творческой и финансовой свободы, куда таланты идут не за идеологию, а за очень большие деньги и право на эксперимент без оглядки на авторитеты. Это скорее западный рецепт, но отрицать его эффективность было бы странно.