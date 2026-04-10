В аэропорту Перми задерживаются рейсы на вылет и прилёт

Утром 10 апреля в пермском аэропорту «Большое Савино» зафиксированы задержки сразу по нескольким рейсам. Информация об изменениях появилась в онлайн-табло воздушной гавани.
Сдвинуто расписание вылета в Санкт-Петербург: рейс ДР 570 отправится позже — в 08:30 вместо 05:40, а FV 6582 — в 10:00 вместо 06:00. Также с задержкой вылетит самолёт в Сочи: рейс ДР 366 перенесён на 08:40, что на 2,5 часа позже графика.
В Москву тоже вылеты выполняются с опозданием: рейс ДР 6512 задержан примерно на полтора часа, а СУ 1657 — на два часа. Кроме того, рейс в Махачкалу перенесён на 10:40 (задержка около четырёх часов), а в Калининград — на 10:20 (позже на три часа).
Задержки затронули и прилёт в Пермь. С опозданием прибывают рейсы из Нижневартовска, Минеральных Вод, Челябинска, Махачкалы, Сочи и Москвы.
Ранее в аэропорту вводились временные ограничения на работу из-за сообщения о ракетной опасности в регионе.