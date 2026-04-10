ВККС открыла вакансию председателя Нижегородского областного суда

Высшая квалификационная коллегия судей России объявила об открытии вакансии председателя Нижегородского областного суда. Об этом сообщили в пресс-службе ВККС.
Это место освободилось после того, как предыдущий председатель Вячеслав Поправко подал заявление о добровольной отставке в конце февраля. В судебной системе Поправко работал более двух десятилетий, а возглавлял Нижегородский облсуд он с 2018 года. В декабре 2024 года указом президента его переназначили на новый шестилетний срок, но Вячеслав Поправко решил досрочно сложить полномочия.
У желающих занять этот пост есть время до 8 мая. Документы принимают в Москве на улице Баррикадной, 8. График работы: с понедельника по четверг с десяти утра до шести вечера, по пятницам — до 16:45. Все, что пришлют позже, рассматривать не будут.