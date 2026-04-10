Между Минском и Пермью установлено прямое авиасообщение

Первые 87 пассажиров прибыли прямым рейсом из Перми в белорусскую столицу после трехчасового перелета. В Национальном аэропорту Минск руководство Белавиа уточнило, что с 10 апреля новое направление открыла авиакомпания Red Wings.

Источник: Российская газета

Первые 87 пассажиров прибыли прямым рейсом из Перми в белорусскую столицу после трехчасового перелета. В Национальном аэропорту Минск руководство Белавиа уточнило, что с 10 апреля новое направление открыла авиакомпания Red Wings.

Судя по расписанию полетов, рейсы запланированы по понедельникам и пятницам. Известно также, что они будут выполняться до конца сентября. Установлено, что время в пути из Перми в Минск — три часа пять минут, в обратном направлении — на двадцать минут меньше.

Кроме того, полеты в Минск Red Wings выполняет из Самары и Челябинска, а уже с 30 апреля маршрутную сеть в Минск дополнит Москва (аэропорт Жуковский).