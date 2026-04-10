Сдвоенную «Ласточку» Нижний Новгород — Москва запустят в майские праздники

В период майских праздников будет запущен увеличенный состав поезда «Ласточка» на маршруте Нижний Новгород — Москва. Об этом сообщили в пресс-службе Горьковской железной дороги.
Поезд № 723 «Ласточка», состоящий из десяти вагонов, будет выполнять рейсы по направлению Нижний Новгород — Москва в дни майских праздников.
Из Москвы десятивагонный экспресс отправится 30 апреля в 21:15, прибывая в Нижний Новгород на следующий день в 01:13.
Обратный рейс из Нижнего Новгорода запланирован на 4 мая. Отправление — в 04:51, прибытие в Москву — в 09:09.
Перевозки пассажиров осуществляются на современных поездах «Ласточка» (5-ти и 10-ти вагонные составы) и двухэтажном поезде «Буревестник» (10 вагонов). Компания оперативно реагирует на изменение пассажиропотока, корректируя составность поездов при необходимости.
Пассажиры поезда № 723 «Ласточка» могут воспользоваться услугой биометрической идентификации, которая позволяет проходить контроль без предъявления бумажных документов. Данная функция доступна пассажирам старше 18 лет, при условии, что в билете были указаны данные действующего паспорта и получено согласие на обработку биометрических данных. Также требуется регистрация в Единой биометрической системе и на портале «Госуслуги».
Приобрести билеты можно через мобильное приложение или веб-приложение «РЖД Пассажирам», на официальном сайте в разделе «Пассажирам», а также в кассах на железнодорожных вокзалах.
Более подробную информацию о правилах покупки билетов и расписании движения поездов можно найти на официальном сайте в разделе «Пассажирам», или получить по телефону бесплатной горячей линии Центра поддержки клиентов: 8−800−775−00−00.