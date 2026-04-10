Сдвоенную «Ласточку» Нижний Новгород — Москва запустят в майские праздники

Пассажиры поезда № 723 «Ласточка» могут воспользоваться услугой биометрической идентификации, которая позволяет проходить контроль без предъявления бумажных документов. Данная функция доступна пассажирам старше 18 лет, при условии, что в билете были указаны данные действующего паспорта и получено согласие на обработку биометрических данных. Также требуется регистрация в Единой биометрической системе и на портале «Госуслуги».