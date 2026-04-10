40 общественных пространств благоустроили в западных округах Красноярского края

В западных территориях Красноярского края за восемь лет благоустроили 40 общественных пространств. Работы проводились по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Территории для обновления ежегодно выбирали сами жители в ходе всероссийского голосования. В нем участвуют города с населением свыше 10 тысяч человек, включая Ачинск, Боготол, Назарово, Ужур, Шарыпово и ЗАТО Солнечный. В Ачинске за это время благоустроили парк «Берёзовая роща», сквер в первом микрорайоне и водно-ландшафтный парк у реки Чулым. В Назарово обновили несколько общественных пространств, включая парк «Берёзовая роща» и аллею возле школы № 3. В Шарыпово появились парк «Зелёный островок», новые скверы и обновленные площади, в том числе в Центральном парке. В Ужуре преобразили городской парк, а в Солнечном — центральную площадь. Отметим, что всего с 2018 года в Красноярском крае появилось более 270 благоустроенных пространств, а в 2026 году планируется обновить еще 33 территории. Очередное голосование за выбор объектов благоустройства пройдет с 21 апреля по 12 июня.