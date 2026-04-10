Сдвоенную «Ласточку» запустят из Нижнего Новгорода в Москву в майские праздники

Пассажиропоток в эти дни традиционно возрастает.

Источник: Комсомольская правда

На майские праздники жители и гости Нижнего Новгорода смогут добраться до столицы на сдвоенной «Ласточке». В РЖД принялио решение увеличить составность скоростного поезда № 723, курсирующего по маршруту Нижний Новгород — Москва в связи с традиционным ростом пассажиропотока в праздничные дни.

Десятивагонная «Ласточка» отправится из Москвы 30 апреля в 21:15 и прибудет в Нижний Новгород в 01:13 1 мая. Обратный рейс из столицы Приволжья запланирован на 4 мая: поезд уйдёт в 04:51 и будет в Москве уже в 09:09.

Как пояснили в Горьковской железной дороге, перевозки до столицы осуществляются на современных электропоездах «Ласточка» (в пяти- и десятивагонном исполнении), а также на новом двухэтажном поезде «Буревестник» на 10 вагонов. Компания оперативно реагирует на спрос и при необходимости увеличивает составность поездов.

Кстати, пассажиры «Ласточки» № 723 могут подтверждать личность без бумажных документов, с помощью биометрии. Опция доступна путешественникам старше 18 лет, которые при покупке билета указали данные действующего паспорта и дали согласие на доступ РЖД к биометрии. Для этого также потребуется регистрация в Единой биометрической системе и на «Госуслугах».

