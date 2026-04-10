Лунный корабль Orion пролетел больше половины пути к Земле

Американский космический корабль Orion с четырьмя астронавтами на борту преодолел больше половины пути при возвращении к Земле с орбиты Луны, сообщило NASA в Х.
Orion должен будет приводниться у побережья Калифорнии вблизи Сан-Диего 10 апреля в 20:07 по времени Восточного побережья США (11 апреля в 03:07 мск). Продолжительность полета к Луне и обратно составила 10 дней.
Миссия Artemis II стартовала 1 апреля 2026 года в 18:35 по восточному времени США (01:35 мск) с площадки 39B Космического центра Кеннеди во Флориде. Ракета-носитель — Space Launch System (SLS), космический корабль — Orion CM-003, получивший имя Integrity. Вместе с европейским сервисным модулем он отправил к Луне четырех членов экипажа:
командир — Рид Уайзман (NASA);
пилот — Виктор Гловер (NASA);
специалист миссии — Кристина Кох (NASA);
специалист миссии — Джереми Хансен (Канадское космическое агентство).
Это первый пилотируемый полет программы Artemis и первый выход людей за пределы низкой околоземной орбиты с 1972 года, когда завершилась миссия Apollo 17.
6 апреля в 02:02 мск корабль достиг максимального удаления от Земли — 406 771 км, побив рекорд Apollo 13. Ближайшая точка к Луне — 6545 км от поверхности. Экипаж наблюдал за Луной семь часов и впервые увидел дальнюю сторону спутника. 7 апреля корабль начал полет в сторону Земли.
После приводнения экипаж и корабль доставят в Хьюстон для детального анализа. NASA проведет полный разбор всех систем и экспериментов. Полученные данные напрямую повлияют на подготовку Artemis III — первой с 1972 года пилотируемой посадки на Луну, а также на программу долгосрочного присутствия человека на спутнике Земли. Уже сейчас миссия названа «успешной на всех этапах».
