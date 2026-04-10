Гусевской хрустальный завод выпустил пасхальную коллекцию «Яйца Фаберже»

Пасхальную коллекцию «Яйца Фаберже» представил Гусевской хрустальный завод им. Мальцова во Владимирской области, сообщили в туристском информационном центре региона. Популяризация российских брендов позволяет увеличить поток путешественников, что отвечает задачам нацпроекта «Туризм и гостеприимство».
На создание сувенирных яиц мастеров вдохновили знаменитые произведения Карла Фаберже — яйца «Коронационное» 1897 года и «Ландыши» 1898 года. Эти ювелирные изделия император Николай II подарил на Пасху своей супруге Александре Федоровне. Также источником вдохновения стало яйцо-часы герцогини Мальборо 1902 года. Все изделия из коллекции неповторимы, так как каждое из них создается вручную.
Отметим, что Гусевской хрустальный завод им. Мальцова — один из легендарных российских брендов, известных во всем мире. Его история ведется с 1756 года. В числе постоянных заказчиков и покупателей значились известные коллекционеры, крупнейшие ювелирные дома и даже представители правящих династий.
