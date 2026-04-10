Гусевской хрустальный завод выпустил пасхальную коллекцию «Яйца Фаберже»

Источником вдохновения мастеров стали ювелирные изделия, которые император Николай II подарил на Пасху своей супруге Александре Федоровне.

Пасхальную коллекцию «Яйца Фаберже» представил Гусевской хрустальный завод им. Мальцова во Владимирской области, сообщили в туристском информационном центре региона. Популяризация российских брендов позволяет увеличить поток путешественников, что отвечает задачам нацпроекта «Туризм и гостеприимство».

На создание сувенирных яиц мастеров вдохновили знаменитые произведения Карла Фаберже — яйца «Коронационное» 1897 года и «Ландыши» 1898 года. Эти ювелирные изделия император Николай II подарил на Пасху своей супруге Александре Федоровне. Также источником вдохновения стало яйцо-часы герцогини Мальборо 1902 года. Все изделия из коллекции неповторимы, так как каждое из них создается вручную.

Отметим, что Гусевской хрустальный завод им. Мальцова — один из легендарных российских брендов, известных во всем мире. Его история ведется с 1756 года. В числе постоянных заказчиков и покупателей значились известные коллекционеры, крупнейшие ювелирные дома и даже представители правящих династий.

Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.