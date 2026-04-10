Гусевской хрустальный завод выпустил пасхальную коллекцию «Яйца Фаберже»

На создание сувенирных яиц мастеров вдохновили знаменитые произведения Карла Фаберже — яйца «Коронационное» 1897 года и «Ландыши» 1898 года. Эти ювелирные изделия император Николай II подарил на Пасху своей супруге Александре Федоровне. Также источником вдохновения стало яйцо-часы герцогини Мальборо 1902 года. Все изделия из коллекции неповторимы, так как каждое из них создается вручную.