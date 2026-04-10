Жители Дзержинска возмутились рекламой маркетплейсов у Вечного огня

ДЗЕРЖИНСК, 10 апреля, ФедералПресс. Жителей Дзержинска возмутила реклама маркетплейсов на световое табло, которое разместили рядом с мемориальным комплексом. Горожанам не понравилось такое соседство с портретами земляков, погибших во время Великой Отечественной войны, героями локальных войн, чернобыльцами.

«Только представьте! Реклама одежды, косметики, шин и чистящих средств идет вперемежку с плакатами “Герои Дзержинска. Помним, гордимся, благодарим”. Слов нет! А мимо идут и смотрят на это безобразие ученики школы № 40. У Вечного огня стоят на почетном посту № 1 вытянутые в струнку юнармейцы. О каком патриотическом воспитании тут можно говорить?!» — возмутился спикер областного парламента Евгений Люлин.

По его словам, после обращения к ответственным за это дело людям рекламу отключили, однако перед горожанами не извинились.

Люлин добавил, что жители предложили использовать световое табло для рассказа о погибших в ходе спецоперации героях. Он выразил уверенность, что эту идею услышат и воплотят в жизнь.

Ранее «ФедералПресс» писал, что Евгений Люлин составил рейтинг самых дурацких высказываний мировых политиков. Первые места в нем он отдал Трампу и Каллас.

Фото: ФедералПресс / Ксения Кобалия.