Жители Дзержинска возмутились рекламой маркетплейсов у Вечного огня

«Только представьте! Реклама одежды, косметики, шин и чистящих средств идет вперемежку с плакатами “Герои Дзержинска. Помним, гордимся, благодарим”. Слов нет! А мимо идут и смотрят на это безобразие ученики школы № 40. У Вечного огня стоят на почетном посту № 1 вытянутые в струнку юнармейцы. О каком патриотическом воспитании тут можно говорить?!» — возмутился спикер областного парламента Евгений Люлин.
По его словам, после обращения к ответственным за это дело людям рекламу отключили, однако перед горожанами не извинились.
Люлин добавил, что жители предложили использовать световое табло для рассказа о погибших в ходе спецоперации героях. Он выразил уверенность, что эту идею услышат и воплотят в жизнь.
