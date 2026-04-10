Ричмонд
+5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В ЗАГСе Нижегородской области назвали 10 самых популярных имен с начала года

В топ-3 имени у девочек вошли Анна, София и Виктория.

Источник: Нижегородская правда

В Нижегородской области в этом году чаще всего малышей называют Мишами, Ванями, Анями и Варями. Об этом сообщает НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на Главное управление ЗАГС региона.

За первый квартал 2026 года в топ-10 самых популярных имен у мальчиков вошли Михаил, Александр, Иван, Артем, Тимофей, Матвей, Роман, Дмитрий. Завершили список имена Марк и Максим.

Среди новорожденных девочек в этом году, как и в прошлом, популярны Анны, Софии и Виктории. Также нижегородские родители часто называют девочек именами Варвара, Ева, Василиса, Мария, Алиса, Александра и Ксения.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили, что 257 двоен и 2 тройни родилось в Нижегородской области в 2025 году.