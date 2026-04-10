В ЗАГСе Нижегородской области назвали 10 самых популярных имен с начала года

В Нижегородской области в этом году чаще всего малышей называют Мишами, Ванями, Анями и Варями. Об этом сообщает НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на Главное управление ЗАГС региона.
За первый квартал 2026 года в топ-10 самых популярных имен у мальчиков вошли Михаил, Александр, Иван, Артем, Тимофей, Матвей, Роман, Дмитрий. Завершили список имена Марк и Максим.
Среди новорожденных девочек в этом году, как и в прошлом, популярны Анны, Софии и Виктории. Также нижегородские родители часто называют девочек именами Варвара, Ева, Василиса, Мария, Алиса, Александра и Ксения.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили, что 257 двоен и 2 тройни родилось в Нижегородской области в 2025 году.