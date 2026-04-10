Калининград попал в десятку популярных направлений для апрельского отдыха компаниями. Об этом сообщают аналитики сервиса бронирования отелей и квартир «Твил.ру».
Областной центр занял седьмое место списка. Туристы любят проводить в Калининграде 4 дня. Сутки брони жилья обходятся в среднем в 5,2 тыс. рублей.
На первом месте оказался Санкт-Петербург с 11% бронирований компаниями. Второе место делят Москва и Казань, собравшие по 6% бронирований. На третьем месте Сочи, город, за которым 5% бронирований компаниями в апреле.
Топ-10 выглядит следующим образом:
Санкт-Петербург, Ленинградская область средняя продолжительность поездки составляет 4 ночи; Москва, Московская область — 3 ночи; Казань, Татарстан — 3 ночи; Сочи, Краснодарский край — 3 ночи; Ялта, Крым — 4 ночи; Краснодар, Краснодарский край — 2 ночи; Калининград, Калининградская область — 4 ночи; Пятигорск, Ставропольский край — 4 ночи; Нижний Новгород, Нижегородская область — 3 ночи; Кисловодск, Ставропольский край — 5 ночей.
Калининградская область вошла в топ-5 направлений для летнего отдыха.