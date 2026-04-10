Не обжигает? Благодатный огонь в 2026 году — когда, где смотреть, суть

На русском языке церемонию впервые описал игумен Даниил в рукописи XII века: «Вышло блистание страшное и светлое из Гроба Господня Святого». В истории зафиксированы несколько случаев, когда огонь не сходил немедленно. В 1101 году он появился лишь после того, как к обряду были допущены восточные христиане, отстранённые до этого крестоносцами. В 1923 году при британском управлении Палестиной патриарх с паломниками ждал схождения почти два часа — пока в храм не впустили арабских православных христиан, которым ранее был закрыт вход.