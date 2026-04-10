Не обжигает? Благодатный огонь в 2026 году — когда, где смотреть, суть

Каждую весну, накануне Пасхи, в Иерусалиме происходит одно из самых загадочных и почитаемых христианских явлений — схождение Благодатного огня. Рассказываем, когда событие состоится в 2026 году и какие приметы и поверья связаны с этим днём.

Когда сходит Благодатный огонь в 2026 году.

Схождение Благодатного огня происходит ежегодно в Великую субботу — накануне православной Пасхи. В 2026 году Пасха отмечается 12 апреля, поэтому церемония состоится 11 апреля. Как рассказал начальник Русской духовной миссии в Иерусалиме (РДМ) архимандрит Вассиан (Змеев) изданию «РИА Новости», схождение ожидается после полудня — в промежутке с 12:00 до 14:00 по местному времени.

Прямую трансляцию из Иерусалима покажет Первый канал. Начало эфира — в 13:00 по московскому времени. В 2026 году церемония пройдёт без туристов и паломников: из-за военно-политической обстановки на Ближнем Востоке свободный доступ в Иерусалим ограничен. Тем не менее сама церемония отменена не будет.

Делегация Фонда Андрея Первозванного, которая с 2003 года ежегодно привозит огонь в Россию, планирует выполнить свою миссию: вечером 11 апреля специальным рейсом святыню доставят в Москву, в аэропорт Внуково. Затем огонь отвезут в храм Христа Спасителя и развезут по епархиям — чтобы к ночной пасхальной службе 12 апреля он оказался в храмах по всей стране.

Что такое Благодатный огонь и где он сходит.

Благодатный огонь — или Святой Свет — это огонь, который, по убеждению православных христиан, чудесным образом появляется в Кувуклии в Великую субботу. Кувуклия — небольшая мраморная часовня внутри Храма Воскресения Христова (Храма Гроба Господня) в Иерусалиме, возведённая над пещерой, где, согласно преданию, было погребено и воскресло тело Христа. Слово «кувуклия» в переводе с греческого означает «опочивальня».

Для верующих Благодатный огонь — символ Воскресения Спасителя и живого присутствия Бога. По поверью, в первые минуты после схождения огонь не обжигает: его подносят к лицу, проводят по волосам — и ничего не происходит. Именно это воспринимается как главное чудо.

Благодатный огонь: история и смысл.

Первым свидетелем схождения святого огня в предании считается апостол Пётр: получив известие о воскресении Христа, он прибежал к гробнице и увидел внутри необычный свет. Письменные источники о явлении Благодатного огня датируются IV веком — как церковные, так и светские, включая свидетельства католических и мусульманских авторов. Одним из ранних описаний считается рассказ паломницы Этерии, также относящийся к IV веку.

На русском языке церемонию впервые описал игумен Даниил в рукописи XII века: «Вышло блистание страшное и светлое из Гроба Господня Святого». В истории зафиксированы несколько случаев, когда огонь не сходил немедленно. В 1101 году он появился лишь после того, как к обряду были допущены восточные христиане, отстранённые до этого крестоносцами. В 1923 году при британском управлении Палестиной патриарх с паломниками ждал схождения почти два часа — пока в храм не впустили арабских православных христиан, которым ранее был закрыт вход.

Как проходит церемония: от запечатывания до выноса огня.

Подготовка начинается в ночь перед Великой субботой. В храме гасят все свечи и лампады, а на мраморную плиту Гроба Господня кладут вату. Израильская полиция осматривает Кувуклию на предмет наличия огня и опечатывает вход восковой печатью — символически повторяя действие римских стражников, запечатавших гробницу Христа по приказу Понтия Пилата.

Перед началом богослужения тысячи людей собираются в храме. Патриарх Иерусалимский совершает крестный ход вокруг Кувуклии, затем в одном нижнем облачении — без посоха и митры — входит внутрь один и остаётся в молитве. По свидетельствам верующих, в этот момент в часовне могут появляться вспышки света, а свечи у молящихся снаружи иногда загораются сами собой. Затем патриарх выходит с 33 зажжёнными свечами — по числу лет земной жизни Христа. Огонь мгновенно разносится по всему храму.

Приметы и поверья, связанные с Благодатным огнём.

— Свечи загораются сами. По рассказам паломников, в момент схождения у некоторых верующих — как в храме, так и снаружи — свечи воспламеняются без поднесения огня;

— Хранить пасхальный огонь — к здоровью и благополучию. В народной традиции принято донести его с пасхальной службы домой и зажечь от него лампаду: считается, что так в дом переносится свет Воскресения, а сам огонь стараются сохранять как можно дольше, как знак защиты и благодати на весь год;

— Если огонь не гаснет по дороге домой — год будет удачным. Верующие несут свечу от храма, бережно прикрывая пламя рукой.

Палестина — древняя земля с богатой историей, ставшая центром одного из самых затяжных конфликтов современности. Этот регион, священный для трех мировых религий, уже более века остается яблоком раздора на Ближнем Востоке. Сегодня она разделена на Западный берег и сектор Газа, но не прекращает добиваться международного признания и права на самоопределение. Разбираемся в истории образования этого государства и его пути к независимости.
