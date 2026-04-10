Не обжигает? Благодатный огонь в 2026 году — когда, где смотреть, суть

Каждую весну, накануне Пасхи, в Иерусалиме происходит одно из самых загадочных и почитаемых христианских явлений — схождение Благодатного огня. Рассказываем, когда событие состоится в 2026 году и какие приметы и поверья связаны с этим днём.
Когда сходит Благодатный огонь в 2026 году.
Схождение Благодатного огня происходит ежегодно в Великую субботу — накануне православной Пасхи. В 2026 году Пасха отмечается 12 апреля, поэтому церемония состоится 11 апреля. Как рассказал начальник Русской духовной миссии в Иерусалиме (РДМ) архимандрит Вассиан (Змеев) изданию «РИА Новости», схождение ожидается после полудня — в промежутке с 12:00 до 14:00 по местному времени.
Прямую трансляцию из Иерусалима покажет Первый канал. Начало эфира — в 13:00 по московскому времени. В 2026 году церемония пройдёт без туристов и паломников: из-за военно-политической обстановки на Ближнем Востоке свободный доступ в Иерусалим ограничен. Тем не менее сама церемония отменена не будет.
Делегация Фонда Андрея Первозванного, которая с 2003 года ежегодно привозит огонь в Россию, планирует выполнить свою миссию: вечером 11 апреля специальным рейсом святыню доставят в Москву, в аэропорт Внуково. Затем огонь отвезут в храм Христа Спасителя и развезут по епархиям — чтобы к ночной пасхальной службе 12 апреля он оказался в храмах по всей стране.
Что такое Благодатный огонь и где он сходит.
Благодатный огонь — или Святой Свет — это огонь, который, по убеждению православных христиан, чудесным образом появляется в Кувуклии в Великую субботу. Кувуклия — небольшая мраморная часовня внутри Храма Воскресения Христова (Храма Гроба Господня) в Иерусалиме, возведённая над пещерой, где, согласно преданию, было погребено и воскресло тело Христа. Слово «кувуклия» в переводе с греческого означает «опочивальня».
Для верующих Благодатный огонь — символ Воскресения Спасителя и живого присутствия Бога. По поверью, в первые минуты после схождения огонь не обжигает: его подносят к лицу, проводят по волосам — и ничего не происходит. Именно это воспринимается как главное чудо.
Благодатный огонь: история и смысл.
Первым свидетелем схождения святого огня в предании считается апостол Пётр: получив известие о воскресении Христа, он прибежал к гробнице и увидел внутри необычный свет. Письменные источники о явлении Благодатного огня датируются IV веком — как церковные, так и светские, включая свидетельства католических и мусульманских авторов. Одним из ранних описаний считается рассказ паломницы Этерии, также относящийся к IV веку.
На русском языке церемонию впервые описал игумен Даниил в рукописи XII века: «Вышло блистание страшное и светлое из Гроба Господня Святого». В истории зафиксированы несколько случаев, когда огонь не сходил немедленно. В 1101 году он появился лишь после того, как к обряду были допущены восточные христиане, отстранённые до этого крестоносцами. В 1923 году при британском управлении Палестиной патриарх с паломниками ждал схождения почти два часа — пока в храм не впустили арабских православных христиан, которым ранее был закрыт вход.
Как проходит церемония: от запечатывания до выноса огня.
Подготовка начинается в ночь перед Великой субботой. В храме гасят все свечи и лампады, а на мраморную плиту Гроба Господня кладут вату. Израильская полиция осматривает Кувуклию на предмет наличия огня и опечатывает вход восковой печатью — символически повторяя действие римских стражников, запечатавших гробницу Христа по приказу Понтия Пилата.
Перед началом богослужения тысячи людей собираются в храме. Патриарх Иерусалимский совершает крестный ход вокруг Кувуклии, затем в одном нижнем облачении — без посоха и митры — входит внутрь один и остаётся в молитве. По свидетельствам верующих, в этот момент в часовне могут появляться вспышки света, а свечи у молящихся снаружи иногда загораются сами собой. Затем патриарх выходит с 33 зажжёнными свечами — по числу лет земной жизни Христа. Огонь мгновенно разносится по всему храму.
Приметы и поверья, связанные с Благодатным огнём.
— Свечи загораются сами. По рассказам паломников, в момент схождения у некоторых верующих — как в храме, так и снаружи — свечи воспламеняются без поднесения огня;
— Хранить пасхальный огонь — к здоровью и благополучию. В народной традиции принято донести его с пасхальной службы домой и зажечь от него лампаду: считается, что так в дом переносится свет Воскресения, а сам огонь стараются сохранять как можно дольше, как знак защиты и благодати на весь год;
— Если огонь не гаснет по дороге домой — год будет удачным. Верующие несут свечу от храма, бережно прикрывая пламя рукой.