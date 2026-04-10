Сдвоенный состав «Ласточки» до Москвы будет курсировать в майские праздники

В выходные с 1 по 3 мая между Нижним Новгородом и Москвой будет курсировать увеличенный состав скоростного поезда «Ласточка». Об этом сообщили в пресс-службе ГЖД.
Из Москвы десятивагонный состав отправится вечером 30 апреля и прибудет в Нижний Новгород ночью следующего дня. Он будет курсировать до 4 мая — обратно в столицу сдвоенная «Ласточка» отправится ранним утром.
Отмечается, что составность скоростных поездов увеличивается в зависимости от спроса на поездки. Перевозки осуществляются в 5-вагонном или 10-вагонном составе.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили о том, что в майские праздники на ГЖД будут курсировать дополнительные поезда из Кирова.