Здравница в Геленджике ускорит сервис бронирования

Санаторий «Русь» в Геленджике ускорит сервис бронирования за счет участия в федеральном проекте «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в Министерстве экономики Краснодарского края.
«Туристическая отрасль края продолжает совершенствовать подходы к выстраиванию эффективной системы управления на практике. На сегодня 23 организации сферы туризма уже внедряют передовые практики бережливого производства, адаптированные под специфику курортной отрасли. Чтобы повысить их эффективность, эксперты регионального центра компетенций (РЦК) делают ставку не только на устранение потерь в процессах, но и на главный ресурс — человека. Вовлечение каждого сотрудника в формирование культуры непрерывных улучшений становится тем управленческим принципом, который превращается в прочное конкурентное преимущество для предприятий и организаций региона», — отметил министр экономики Кубани Алексей Юртаев.
Здравница предлагает гостям разнообразные профилактические и оздоровительные программы, в том числе физиотерапевтические процедуры, грязелечение и спа-услуги. Для повышения уровня удовлетворенности постояльцев санатория команда РЦК будет оптимизировать процесс бронирования путевок.
Рабочая группа здравницы уже приступила к обучению ключевым принципам бережливого производства. Так, для сотрудников провели деловую игру по сборке штепсельных вилок. Она позволила наглядно продемонстрировать применение инструментов бережливого производства.
«Участие в проекте по повышению производительности труда — это не просто оптимизация процессов, а инвестиция в комфорт наших гостей. Благодаря обучению персонал учится точно видеть скрытые потери и теперь готов вывести эффективность работы здравницы на новый уровень», — сказал генеральный директор санатория «Русь» Гарик Зобян.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.