Под Волгоградом награды пятерых погибших участников СВО передали семьям

В администрации Калачевского района Волгоградской области состоялась официальная церемония передачи государственных наград родным и близким участников специальной военной операции, погибших при выполнении воинского долга. Об этом сообщили в администрации района.

Посмертно орденом Мужества награждены:

младший сержант Скрипин Иван Николаевич;

ефрейтор Бобриков Сергей Николаевич;

рядовой Никонов Олег Васильевич.

Медали «За храбрость» II степени удостоен посмертно младший сержант Хлебников Василий Александрович.

Медалью Суворова награжден посмертно рядовой Тахтаров Сергей Васильевич.