Открытки с Днём космонавтики 2026. Яркие картинки и поздравления 12 апреля

День космонавтики — это не просто памятная дата, а символ человеческой смелости, любознательности и стремления к неизведанному. Именно 12 апреля стало точкой отсчёта новой эры, когда Юрий Гагарин на корабле Восток-1 совершил исторический виток вокруг Земли, открыв человечеству путь к освоению космоса. Праздник был учреждён уже в 1962 году, а позже получил международный статус как Международный день полёта человека в космос.