Открытки с Днём космонавтики 2026. Яркие картинки и поздравления 12 апреля

День космонавтики — это не просто памятная дата, а символ человеческой смелости, любознательности и стремления к неизведанному. Именно 12 апреля стало точкой отсчёта новой эры, когда Юрий Гагарин на корабле Восток-1 совершил исторический виток вокруг Земли, открыв человечеству путь к освоению космоса. Праздник был учреждён уже в 1962 году, а позже получил международный статус как Международный день полёта человека в космос.
Праздник объединяет поколения: от тех, кто с замиранием сердца следил за первыми полётами, до тех, кто сегодня мечтает о колониях на других планетах. В этот день мы вспоминаем героев космоса, вдохновляемся их примером и вновь задаёмся вопросом: что ждёт нас за пределами нашей планеты?
