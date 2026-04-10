Стали известны подробности о двух туристах, погибших на Камчатке

С. -ПЕТЕРБУРГ, 10 апр — РИА Новости. Один из погибших на Камчатке туристов был студентом Санкт-Петербургского горного университета императрицы Екатерины II, второй — выпускником вуза, сообщили РИА Новости в пресс-службе университета.

«Один из них был выпускником университета, второй — студент. Они самостоятельно ушли в поход», — сказал собеседник агентства.

Ранее вертолёт МЧС России эвакуировал пятерых пострадавших участников тургруппы. Двое туристов 2001 и 2003 годов рождения погибли, ещё один получил сильные обморожения.

Группа из девяти человек вышла в поход 28 марта. 3 апреля в районе Таловского кардона произошёл конфликт, после чего двое остались на Семёновском кардоне, а семеро продолжили движение к Авачинскому перевалу. 7 апреля связь с ними прервалась. Поиски осложняла метель, спасатели выдвигались на снегоходах, привлекался вертолёт МЧС. Следственный комитет возбудил уголовное дело.