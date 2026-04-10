Поднимать цены в пострадавших от паводка местах запретят аптекам Нижнего

В аптеках и торговых точках Нижегородской области прозвучало предостережение относительно недопустимости увеличения стоимости товаров на территориях, пострадавших от паводка. Об этом сообщили в Telegram-канале «Бокал прессека».
Ответственность за мониторинг цен на медикаменты, питьевую воду и продовольствие в указанных районах возложена на управление Федеральной антимонопольной службы.
При этом производителям, а также крупным торговым и аптечным сетям было направлено обращение с просьбой воздержаться от неоправданного завышения цен и придерживаться принципов честной конкуренции на рынке.
Напомним, что паводки продолжаются в Нижегородской области. Уровень Оки и Волги в Нижнем Новгороде превысил 67 метров. 14 мостов и 800 участков всё ещё затоплены в регионе.
Ранее товаровед аптеки в городе Бор скончалась на рабочем месте.