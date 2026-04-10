Опасно для здоровья. Учёный раскрыл, чем правильно красить яйца на Пасху

Пасхальные яйца — один из главных символов праздника. Многие стараются украсить их как можно ярче, используя готовые наборы или подручные средства. Но важно понимать, что скорлупа не является полность герметичной и может пропускать вредные вещества внутрь. Подробнее о том, какой способ окрашивания яиц является самым безопасным, читайте в материале сайта perm.aif.ru.
Чем опасны синтетические пищевые красители.
Существует несколько непищевых веществ и синтетических добавок, использование которых недопустимо при окрашивании яиц. Их применение может вызывать реальные проблемы со здоровьем — интоксикацию, аллергические реакции, поражения печени и ЖКТ, а при регулярном употреблении — даже повышать риск онкологических заболеваний.
Ассистент кафедры «Химия и биотехнология» ПНИПУ Никита Фаустов объяснил, что среди них особенно выделяются так называемая «саутгемптонская шестёрка» — тартразин (Е102), хинолиновый жёлтый (Е104), жёлтый «солнечный закат» (Е110), азорубин (Е122), понсо 4R (Е124) и красный «очаровательный» АС (Е129). Эти вещества требуют особой маркировки, так как доказано, что они влияют на активность и концентрацию детей. Кроме того, они обладают повышенной способностью вызывать аллергию и могут быть канцерогенными. При нагревании они разлагаются на вредные соединения, что особенно опасно для детского организма.
Эксперт рассказал, что на Пасху безопаснее выбирать красители с Е-кодами, признанными безопасными: Е132 (индигокармин), Е133 (синий блестящий FCF), Е142 (зелёный S), Е151 (чёрный блестящий PN) и Е160 (каротиноиды). При отсутствии индивидуальной непереносимости такие красители можно использовать для окрашивания яиц, предназначенных для взрослых и детей старше трёх лет.
По словам учёного, тем, кто хочет ярких цветов, но боится синтетики, стоит обратить внимание на современные компромиссные варианты — наборы на основе растительных экстрактов с сертифицированной безопасностью. Некоторые производители выпускают такие красители с разрешением для детского питания и сниженным аллергенным риском, например, на основе спирулины или черники, позволяя получать насыщенные оттенки.
Натуральные пищевые красители — так ли они безопасны?
Многие люди выбирают натуральные пигменты для окрашивания яиц на Пасху. Никита Фаустов пояснил, что их получают из луковой шелухи, свёклы, куркумы или краснокочанной капусты. Он добавил, что такие красители не только окрашивают яйца, но и могут приносить пользу благодаря биологически активным веществам, которые в них содержатся.
Так, луковая шелуха богата кверцетином — сильным антиоксидантом, способным снижать воспаление и укреплять сосудистые стенки. Свёкла содержит беталаины с противовоспалительными и антиоксидантными свойствами. Куркума является природным антиоксидантом, помогающим бороться с воспалениями. Бета-каротин в организме превращается в витамин А, важный для зрения и иммунитета, а краснокочанная капуста содержит антоцианы, поддерживающие сердечно-сосудистую систему и обладающие антиоксидантной активностью.
Несмотря на то, что натуральные пигменты в разы безопаснее синтетических, при индивидуальной непереносимости они могут вызывать аллергию. Например, кармин (E120) получают из насекомых, поэтому он особенно опасен для людей с аллергией на морепродукты. По словам Никиты Фаустова, из-за перекрёстной реакции на белок насекомых он также способен вызывать анафилаксию — острую аллергическую реакцию, угрожающую жизни. Поэтому в случае аллергии от таких пигментов лучше отказаться и выбрать варианты с максимально натуральной основой, например, растительных экстрактов (на них используются пометки «Bio» или «Organic»).
«Трендовые» методы окрашивания яиц.
В интернете можно встретить самые необычные способы окрашивания яиц: с помощью пены для бритья, акриловых красок, лака для ногтей, блёсток, клея, термоплёнки или маркеров. Однако безопасными такие методы назвать нельзя. По мнению Никиты Фаустова, подобные материалы не предназначены для контакта с пищей, поскольку они могут содержать токсичные вещества — свинец, формальдегид, анилины, спирты и растворители. При проникновении внутрь яйца эти компоненты способны вызвать отравление, аллергические реакции, а также негативно повлиять на печень и другие органы.
Учёный отмечает, что даже если внешне кажется, будто красящее вещество не проникло внутрь яйца, это не гарантирует безопасности: из-за микротрещин в скорлупе, которые возникают довольно часто, растворители из лака или маркеров способны проникать в белок. По его словам, термоплёнка с яркими узорами также может выглядеть безвредной, однако она не предназначена для оформления съедобных яиц. При нагревании свыше 70−80 °C из неё могут выделяться неизвестные пластификаторы. Поэтому рекомендуется использовать такие материалы исключительно для декоративных, а не пищевых целей.
Самый безопасный способ окрашивания яиц.
Важно понимать, что если нарушать технологию окраски яиц, то даже самый безопасный краситель может стать потенциально вредным. Никита Фаустов объяснил, что к частым ошибкам относят использование неподходящей посуды и избыток уксуса. Кроме того, не рекомендуется красить экземпляры с трещинами.
Наиболее безопасный способ окрашивания яиц — использование натуральных ингредиентов, таких как луковая шелуха, свёкла, куркума, чай каркаде и других. Но только при условии соблюдения технологии: сырье тщательно промывают и прокипячивают, выдерживают правильные пропорции и время варки. Яйца перед окрашиванием моют с содой или мылом, не повреждая скорлупу, и доводят до комнатной температуры, чтобы предотвратить трещины.
Однако, как отметил эксперт Пермского Политеха, не у всех под рукой есть натуральные ингредиенты или желание их использовать, поэтому многие выбирают готовые магазинные наборы. В этом случае лучше отдавать предпочтение сертифицированным красителям с прозрачным составом: с указанием конкретных кодов E, например, E100, E160c, E163, и без добавок из «саутгемптонской шестёрки».