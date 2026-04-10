В Нижегородской области прошли испытания дронов для перевозки лекарств

Испытания дронов для доставки лекарственных препаратов состоялись в Нижегородской области при поддержке нацпроекта «Беспилотные авиационные системы». Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
Лекарства перевозили с помощью беспилотника из «Государственной аптеки» города Лысково через Волгу в «Государственную аптеку» села Валки. Расстояние между населенными пунктами составляет 11 км. В обычных условиях путь от райцентра через реку занимает час, но с остановкой паромного сообщения из-за погодных условий время в пути возрастает до 4−5 часов, транспорту приходится ехать через Нижний Новгород. С помощью беспилотника доставка груза занимает 10−15 минут, что позволяет значительно быстрее перевезти все необходимые медицинские препараты.
«Обеспечение населения лекарственными препаратами — одна из важнейших социальных задач. Зачастую от своевременно принятого лекарства напрямую зависит жизнь человека. Традиционная наземная логистика не всегда позволяет оперативно доставить медикаменты, особенно в периоды распутицы, снегопадов или в условиях отсутствия прямого круглогодичного сообщения между населенными пунктами. Именно таким населенным пунктом является село Валки в Нижегородской области. Во время полыньи паромная переправа из райцентра не работает, и путь по земле занимает несколько часов. Чтобы решить эту проблему и иметь возможность в экстренных случаях оперативно доставить необходимый лекарственный препарат, мы приняли решение опробовать доставку лекарств с использованием беспилотников», — рассказал директор лысковского территориального объединения «Нижегородская областная фармация» Алексей Юрский.
Специалисты тестировали отечественный беспилотник «Альфа Е». Он может нести груз до 7 кг и преодолевать расстояния до 60 км со скоростью около 60 км/ч. Работает аппарат при температурах от −30 до +45 градусов Цельсия.
«География и сложность задач, которые решают беспилотные авиационные системы в Нижегородской области, только растут. Если год назад мы делали первые шаги в медицинской аэрологистике, связывая Нижний Новгород и Бор, то сегодня беспилотники уже летят с лекарствами в отдаленные села и труднодоступные территории региона. Такие тесты дают нам возможность в реальных условиях опробовать новые модели беспилотных курьеров, проложить перспективные транспортные маршруты и оценить потенциал воздушной логистики. Проведенные испытания позволят нам понять дальнейшие перспективы такого формата доставки и определить направления, где беспилотники могут принести максимальную пользу жителям области», — подчеркнул руководитель проектов АНО «Горький Тех» Кирилл Жилин.
При поддержке нацпроекта «Беспилотные авиационные системы» создаются и используются гражданские беспилотники. В фокусе внимания — разработка, стандартизация и серийный выпуск дронов и их комплектующих, а также развитие системы непрерывной подготовки специалистов по производству таких устройств. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.