В Нижегородской области прошли испытания дронов для перевозки лекарств

«Обеспечение населения лекарственными препаратами — одна из важнейших социальных задач. Зачастую от своевременно принятого лекарства напрямую зависит жизнь человека. Традиционная наземная логистика не всегда позволяет оперативно доставить медикаменты, особенно в периоды распутицы, снегопадов или в условиях отсутствия прямого круглогодичного сообщения между населенными пунктами. Именно таким населенным пунктом является село Валки в Нижегородской области. Во время полыньи паромная переправа из райцентра не работает, и путь по земле занимает несколько часов. Чтобы решить эту проблему и иметь возможность в экстренных случаях оперативно доставить необходимый лекарственный препарат, мы приняли решение опробовать доставку лекарств с использованием беспилотников», — рассказал директор лысковского территориального объединения «Нижегородская областная фармация» Алексей Юрский.