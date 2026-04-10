В ближайшие дни факелы «Казаньоргсинтеза» могут гореть ярче обычного

На одном из заводов «Казаньоргсинтеза» в штатном режиме готовится к плановому остановочному ремонту.
В ходе ремонтных работ факельная система будет функционировать с увеличенной интенсивностью. Это предусмотрено технологическим процессом и необходимо для безопасной и эффективной эксплуатации оборудования.
Факельная система играет важную роль в обеспечении промышленной безопасности на производстве полиэтилена. Эта работа позволяет правильно подготовить оборудование к ремонту и снизить риски при останове технологических процессов.