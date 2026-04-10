В Казани спрос на куличи перед Пасхой вырос в 1,5 раза

В Казани спрос на куличи в преддверии Пасхи вырос в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом «Ъ-Волга-Урал» сообщили в пресс-службе Ozon.

Источник: Коммерсантъ

Спрос на творог для приготовления традиционной пасхи также увеличился в 1,5 раза год к году.

Кроме того, в Татарстане в начале апреля вырос интерес к товарам для пасхального декора — в 6,4 раза по сравнению с прошлым годом. Спрос на пасхальные наклейки увеличился в 19 раз, на пищевые красители — в 4 раза, на смеси для приготовления куличей — в 5 раз.

В то же время, по подсчетам аналитиков Россельхозбанка, жители Приволжского федерального округа за пасхальную неделю съедают более 16 млн куличей и 40 млн яиц. За неделю до праздника продажи муки, яиц и творога возрастают на 20%.

В 2026 году православная Пасха приходится на 12 апреля. Католическая Пасха — на 5 апреля.