В Магадане пройдет «Малая лыжня Вяльбе»

Спортивные состязания «Малая лыжня Вяльбе» пройдут в Магадане 11 апреля в соответствии с задачами госпрограммы «Спорт России», сообщили в мэрии города.
«В городской спартакиаде участвуют дети подготовительной к школе группы в возрасте 6−7 лет. Каждое дошкольное образовательное учреждение представляет для участия команду из четырех человек, она состоит из двух мальчиков и двух девочек. Соревновательная программа спартакиады состоит из ходьбы на лыжах на скорость на дистанцию 200 метров, одномоментно участвует команда из четырех человек из одного детского сада», — отметили в департаменте образования мэрии.
В этом году на старт выйдут 84 ребенка из 21 детского сада областного центра. У каждой команды будет своя эмблема и название.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.