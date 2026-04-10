В Красноярске заочно осудили организатора заказного убийства 9-летней давности

«Злоумышленник приобрел автомобиль ВАЗ-2106 и пистолет с глушителем. Все расходы он взял на себя, передавая средства через доверенных помощников. Один из них, водитель и охранник, активно помогал: ездил за исполнителем, доставлял еду и снаряжение. Киллеру обещали жильё, пропитание и полное обеспечение. Ближе к марту организатор встретился с сообщниками, выдал наличные на бензин и мелкие расходы. “Сейчас нужно убрать другого”, — сказал он просто. Подготовка шла методично: оружие проверили выстрелом в шкаф — всё работало без сбоев, машина стояла наготове, за жертвой следили у ресторанов и кафе. Вечером 8 марта исполнитель сел за руль и поехал за целью. Когда у цветочного магазина на улице Весны жертва осталась одна в машине, тот подошел и через пакет дважды выстрелил — в шею и голову. Затем снял номера с машины и спрятал пистолет», — рассказали в прокуратуре.