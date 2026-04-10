В Красноярске заочно осудили организатора заказного убийства 9-летней давности

В Красноярске заочно осудили главного организатора заказного убийства, совершенного в 2017 году на парковке торгового центра «Взлетка Плаза».
Напомним, изначально местный бизнесмен поругался со знакомым и решил расправиться с ним чужими руками, но в процессе подготовки к преступлению указал сообщникам другую цель — ею стал 38-летний уроженец Грузии.
«Злоумышленник приобрел автомобиль ВАЗ-2106 и пистолет с глушителем. Все расходы он взял на себя, передавая средства через доверенных помощников. Один из них, водитель и охранник, активно помогал: ездил за исполнителем, доставлял еду и снаряжение. Киллеру обещали жильё, пропитание и полное обеспечение. Ближе к марту организатор встретился с сообщниками, выдал наличные на бензин и мелкие расходы. “Сейчас нужно убрать другого”, — сказал он просто. Подготовка шла методично: оружие проверили выстрелом в шкаф — всё работало без сбоев, машина стояла наготове, за жертвой следили у ресторанов и кафе. Вечером 8 марта исполнитель сел за руль и поехал за целью. Когда у цветочного магазина на улице Весны жертва осталась одна в машине, тот подошел и через пакет дважды выстрелил — в шею и голову. Затем снял номера с машины и спрятал пистолет», — рассказали в прокуратуре.
Вместо обещанных 2 млн рублей предприниматель отдал исполнителю лишь 15 тысяч рублей на мелкие расходы, после чего скрылся за границу и был объявлен в розыск. Суд признал его виновным заочно в организации убийства по найму и незаконном обороте оружия, и приговорил к 17 годам колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год и штрафом в размере 60 тыс. рублей.
Сообщники были осуждены ранее: киллер — к 11 годам 7 месяцам лишения свободы; еще один организатор, которому было поручено найти исполнителя убийства, — к 16 годам колонии строгого режима.
