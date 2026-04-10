Ряд общественных пространств благоустроят в Верхнебуреинском районе в 2026 году

Общественные пространства обновят в Верхнебуреинском районе по программе «Благоустройство сельских территорий». Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», в планах на 2026 год — создание детских площадок и зон отдыха, обустройство тротуаров.
В парке «Семейный» уже в мае стартуют первые работы. Здесь намерены построить детскую площадку, площадью более 400 квадратных метров. Для самых юных жителей Чегдомына оборудуют игровой комплекс — деревянный городок, второй комплекс будет предназначен для детей от 7 лет и старше. Помимо этого, будет благоустроена зона отдыха для комфортного времяпрепровождения всей семьи.
В парке «Патриот» уложат асфальтное покрытие от улицы Пушкина до здания Районного дома культуры.
Отремонтируют тротуары по улице Центральная, здесь появятся брусчатка и велодорожки.
В селе Средний Ургал в этом году по программе установят шесть детских комплексов с качелями и горками. Создадут сквер, в котором обустроят тротуары, установят памятник героям СВО.
— В прошлом году в двух городских поселениях района был проведен капитальный ремонт девяти дворовых территорий и дворов многоквартирных домов, а также проездов. Общая сумма финансирования составила около 52,6 млн рублей. В этом году мы продолжим работу и будем продолжать активно участвовать в различных программах для создания максимально комфортной и качественной среды для наших жителей, — подчеркнул глава Верхнебуреинского района Антон Харин.