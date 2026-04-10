Ряд общественных пространств благоустроят в Верхнебуреинском районе в 2026 году

— В прошлом году в двух городских поселениях района был проведен капитальный ремонт девяти дворовых территорий и дворов многоквартирных домов, а также проездов. Общая сумма финансирования составила около 52,6 млн рублей. В этом году мы продолжим работу и будем продолжать активно участвовать в различных программах для создания максимально комфортной и качественной среды для наших жителей, — подчеркнул глава Верхнебуреинского района Антон Харин.