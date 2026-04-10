Аэромобильная группировка МЧС Хабаровского края приведена в готовность

«Личный состав находится в готовности к реагированию на чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера. На вооружении профессионалов есть необходимое снаряжение, техника для выполнения поставленных задач. Также в ходе смотра была проверена укомплектованность групп спасателей и пожарных, которые заступят на дежурство на островной территории Хабаровска — острова Большой Уссурийский, Кабельный, Дачный. Они оснащены имуществом для организации лагеря в полевых условиях, квадроциклами, ранцевыми огнетушителями, шанцевым инструментом», — отметил заместитель начальника Главного управления МЧС России по антикризисному управлению и антитеррористической деятельности Дмитрий Суминский.