В краевом центре прошел смотр аэромобильной группировки Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю. В неё входят специалисты чрезвычайного ведомства из различных подразделений: поисково-спасательного отряда (с. Ракитное), Специализированной пожарно-спасательной части и 21 пожарно-спасательного отряда ФПС, отделов и управлении территориального органа. Их цель — оперативное прибытие в зону возможного происшествия и проведение на месте работ по предупреждению и ликвидации последствий ЧС, оказание помощи населению, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
«Личный состав находится в готовности к реагированию на чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера. На вооружении профессионалов есть необходимое снаряжение, техника для выполнения поставленных задач. Также в ходе смотра была проверена укомплектованность групп спасателей и пожарных, которые заступят на дежурство на островной территории Хабаровска — острова Большой Уссурийский, Кабельный, Дачный. Они оснащены имуществом для организации лагеря в полевых условиях, квадроциклами, ранцевыми огнетушителями, шанцевым инструментом», — отметил заместитель начальника Главного управления МЧС России по антикризисному управлению и антитеррористической деятельности Дмитрий Суминский.
Также у спасателей имеются беспилотные летательные системы для мониторинга обстановки и выявления нарушителей требований особого противопожарного режима. Авиацией МЧС России личный состав с имуществом будут доставлены на место до начала навигации. Их дежурство продлится до стабилизации пожароопасной обстановки.
Аэромобильная группировка МЧС Хабаровского края приведена в готовность. Фото: Предоставлено пресс-службой ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
В смотре также приняла участие группа краевой аварийно-спасательной службы и противопожарной службы края. Специалисты осуществляют патрулирование части острова Большой Уссурийский, где возможен проезд автомобильной техники. Их задача — мониторинг обстановки и при выявлении возгораний оперативное реагирование на них.
Силы и средства аэромобильной группировки МЧС России реагируют на чрезвычайные ситуации и происшествия как на территории Хабаровского края, так и за его пределами. Так в 2025 году пожарные и спасатели больше месяца находились в Забайкальском крае, где оказывали помощь в защите населенных пунктов и объектов экономики от огня природных пожаров.
Напомним, ранее ИА AmurMedia сообщало, что власти Хабаровского края отчитались о полной готовности к пожароопасному сезону и паводку. Синоптики прогнозируют относительно спокойную обстановку, однако есть риски.