Диспетчер РЖД из Комсомольска осужден за содействие в краже топлива.

Транспортная прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении диспетчера Дальневосточной дирекции управления движением. Мужчину обвиняют в получении 200 тысяч рублей за передачу данных о маршрутах локомотивов, сообщает пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Следствие установило, что 44-летний житель Комсомольска-на-Амуре с декабря 2022 года по август 2023 года сотрудничал с лицами, причастными к кражам горючего. Являясь должностным лицом, он информировал подельников о том, где и в какое время остановятся поезда, что создавало условия для беспрепятственного хищения дизеля.
За свои услуги железнодорожник получил несколько траншей, общая сумма которых составила 200 тысяч рублей.
«Уголовное дело по ч. 3 ст. 290 УК РФ направлено в Железнодорожный районный суд Хабаровска», — уточнили в ведомстве.
Если вина диспетчера будет доказана, ему грозит серьезное наказание в соответствии с уголовным законодательством РФ.
