Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Политолог: Британия признала военно-морскую мощь России

В беседе Новостями Mail политолог Иван Пятибратов прокомментировал решение Великобритании не задерживать российские суда. Эксперт связал его с недавним инцидентом в Ла-Манше, когда российский фрегат «Адмирал Григорович» провел под охраной два нефтяных танкера через акваторию, находящуюся под контролем Соединенного Королевства.

Авторы и эксперты
Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

По мнению аналитика, Россия продемонстрировала Великобритании свою мощь и силу, а также готовность защищать свои суда.

Мы показали, что реагируем на заявление Великобритании, причем реагируем не какими-то нотами протеста, но просто реальными действиями по обеспечению безопасности прохождения наших судов, в том числе в территориальных водах Британии.

Иван Пятибратов
доцент Финансового университета, ведущий аналитик Центра политической информации

Россия не признает меры, которые объявлены Британией, легальными. Москва осуждает все действия по остановке своих кораблей, потому что это является нарушением международного морского права, по факту — это пиратство, комментирует аналитик.

Видимо, британцы, увидев, что мы настроены всерьез, не решили пойти на перехват российского судна. Более того, увидев, что оно охраняется военным кораблем, вооруженным до зубов, решили просто не идти на провокацию и попытаться снизить градус напряженности. Последнее, что нужно британцам — чтобы у них в территориальных водах ходили российские военные корабли.

Иван Пятибратов
доцент Финансового университета, ведущий аналитик Центра политической информации

В конце марта сообщалось, что британские военные смогут проводить досмотр судов, находящихся под санкциями, во время их прохода через территориальные воды Великобритании.

По мнению эксперта, Лондон, скорее всего, повременит с ужесточением режима прохождения кораблей через Ла-Манш. Однако тот факт, что для нормального функционирования торговли теперь необходимо привлекать военных, указывает на ухудшение в международной обстановки, резюмирует Пятибратов.

Британскаяя газета The Daily Telegraph сообщила, что военно-морской флот Великобритании не задерживал ни одного российского танкера, поскольку правительство опасается, что такое действие может нарушить международное право.

