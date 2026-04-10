Красноярская железная дорога организовала 2 искусственных спуска лавин в горах Кузнецкого Алатау

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. На самом лавиноопасном участке Красноярской магистрали — перегоне Лужба — Чарыш, расположенном на границе Хакасии и Кемеровской области, для обеспечения безопасности движения поездов железнодорожники произвели 2 принудительных спуска снежных масс.
Работы проводились на небольшом отрезке железнодорожного полотна в горах Кузнецкого Алатау, где дорога зажата между скальными массивами и рекой Томь.
Как отмечают специалисты инфраструктурного комплекса КрасЖД, максимальная толщина снежного покрова, зафиксированная на склонах, прилегающих к перегону Лужба — Чарыш, превысила 3,5 м — рекорд последних десяти лет.
На фоне весеннего потепления снег стал влажным, начал таять и набрал критическую массу. В связи с этим пропуск поездов на перегоне осуществлялся только по одному пути, защищенному специальной противолавинной галереей.
Красноярской железной дорогой было принято решение об организации профилактических взрывов на вершинах 8 логов, чтобы предотвратить самопроизвольный сход снежных масс на второй путь, протянутый вдоль реки Томь.
В общей сложности в местах их отрыва было заложено порядка 580 кг взрывчатого вещества. В результате искусственно произведенных спусков со склонов сошло 24 тыс. куб.м снега. Все снежные массы попали в безопасные ложбины и специальные улавливающие траншеи.
Работы производились в период технологических «окон», когда нет движения поездов.
Сейчас угроза самопроизвольного схода лавины на участке Лужба — Чарыш ликвидирована, пропуск поездов осуществляется по обоим путям.
Отметим, что на горном направлении КрасЖД от Бискамжи до Междуреченска, соединяющем Хакасию и Кемеровскую область, насчитывается 18 лавиноопасных участков. Красноярские железнодорожники ведут мониторинг состояния снежных масс на склонах. Режим усиленного контроля будет действовать до конца апреля.