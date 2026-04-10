В Прикамье суд приговорил пьяного мотоциклиста к 7 годам за смертельное ДТП

Трагедия произошла в сентябре 2025 года.

Суд в Соликамске вынес приговор 19-летнему местному жителю за смертельное ДТП, сообщили в ГУ МВД России по Пермскому краю.

Трагедия произошла в сентябре 2025 года. Водитель двигался в районе остановки СНТ «Дружба» и наехал на женщину, которая переходила дорогу по «зебре» на зелёный свет. У него не было водительских прав, к тому же он находился в состоянии опьянения.

Пострадавшую 1961 года рождения доставили в реанимацию, но спасти не смогли — она скончалась в тот же день.

Суд приговорил виновного к семи годам колонии общего режима. Кроме того, ему запретили садиться за руль на два с половиной года. Приговор пока не вступил в силу.