Волгоградский бизнес направил на защиту природы 766,9 млн рублей

В Волгоградской области «зеленые» инвестиции составили 766,9 млн рублей — такую сумму.

В Волгоградской области «зеленые» инвестиции составили 766,9 млн рублей — такую сумму направили в 2025 году крупные и средние организации региона на охрану и рациональное использование природных ресурсов.

По данным Волгоградстата, больше всего средств было вложено в мероприятия и технологии по охране атмосферного воздуха и предотвращения климатических изменений — 366,9 млн рублей, что составило 47,8% от общего объема инвестиций.

На втором месте — защита и экологическая реабилитация земель, поверхностных и подземных водных объектов. На это направление направлено 243,9 млн рублей или 31,8%. Защита природы от сточных вод обошлась бизнесу в 90,6 млн рублей, что составляет 11,8%. Львиную долю природоохранных мероприятий — 68,2% — организации оплачивали преимущественно за счет собственных средств.

Фото из архива V102.RU.

