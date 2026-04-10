Звиада Озманяна могут осудить на 14 лет как нижегородского вора в законе

Государственный обвинитель настаивает на 14-летнем наказании в исправительной колонии особого режима со штрафом для Звиада Озманяна, известного в криминальных кругах как вор в законе «Звиад Тбилисский». Его привлекли к ответственности по статье, касающейся занятия высших позиций в преступной иерархии. Об этом сообщили в «Коммерсантъ Приволжье».