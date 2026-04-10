Звиада Озманяна могут осудить на 14 лет как нижегородского вора в законе

Государственный обвинитель настаивает на 14-летнем наказании в исправительной колонии особого режима со штрафом для Звиада Озманяна, известного в криминальных кругах как вор в законе «Звиад Тбилисский». Его привлекли к ответственности по статье, касающейся занятия высших позиций в преступной иерархии. Об этом сообщили в «Коммерсантъ Приволжье».
По версии следствия, в период с 2019 по 2024 год Озманян осуществлял контроль над несколькими исправительными учреждениями в Нижнем Новгороде, управлял «общаком», активно продвигал криминальные идеи и назначал ответственных лиц («положенцев»).
В свою очередь, обвиняемый заявил, что в 2019 году он добровольно отказался от своего воровского статуса, уведомив об этом Федеральную службу исполнения наказаний. Он также утверждает, что свидетели обвинения дали ложные показания, желая избежать собственного уголовного преследования.
Защита подсудимого настаивает на его полном оправдании, поскольку, по мнению адвокатов, в действиях их подзащитного отсутствует состав преступления.
