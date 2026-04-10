В Пензенской области обновят часть дороги М-5 — Степановка — Тумалейка

Специалисты обновят проезжую часть общей длиной свыше 11 км. Работы стартуют на отрезке между селами Степановка и Русский Ишим и до выезда на трассу М-5 «Урал». Уже заключены контракты на ремонт двух участков протяженностью 7 км и 4,3 км. Там заменят асфальт и приведут в порядок обочины.