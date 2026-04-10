В Пензенской области обновят часть дороги М-5 — Степановка — Тумалейка

Ремонт двух участков дороги М-5 «Урал» — Степановка — Тумалейка в Пензенской области начнется в этом году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в управлении строительства и дорожного хозяйства региона.
Специалисты обновят проезжую часть общей длиной свыше 11 км. Работы стартуют на отрезке между селами Степановка и Русский Ишим и до выезда на трассу М-5 «Урал». Уже заключены контракты на ремонт двух участков протяженностью 7 км и 4,3 км. Там заменят асфальт и приведут в порядок обочины.
«Дорога является объездом федеральной трассы, поэтому необходимо привести ее покрытие, где это необходимо, к нормативному состоянию. Ранее на этой дороге было реконструировано 2 искусственных сооружения», — сказал специалист управления строительства и дорожного хозяйства Пензенской области Александр Прокин.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.