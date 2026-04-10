Тепла в Красноярске в выходные не будет

В выходные в Красноярске ожидается снег с дождем и похолодание до −6 градусов. По данным синоптиков Гидрометцентра, в субботу, 11 апреля, днем ожидается всего около 0 градусов, а ночью столбики термометров и вовсе опустятся до −6. В воскресенье, 12 апреля, станет немного теплее: днем ожидается +3 градуса. В ночь на понедельник температура опустится до −1. Днем и в субботу, и в воскресенье ожидается снег с дождем. Холодная погода сохранится и в начале рабочей недели. По ночам ожидается до −6 градусов. Днем в понедельник термометры покажут порядка +4 градусов, а во вторник — до +1. В первой половине недели сохранится облачная погода с дождями и мокрым снегом.