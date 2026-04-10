Жители Дзержинска возмущены рекламой маркетплейсов у Вечного огня

Скандальная реклама маркетплейсов появилась на Аллее Славы у Вечного огня в Дзержинске. Световые табло с объявлениями установили прямо рядом с портретами земляков, погибших в годы Великой Отечественной войны, в Афганистане и Чечне, а также пожарных и чернобыльцев. Об этом сообщил председатель заксобрания Нижегородской области Евгений Люлин, к которому обратились возмущенные жители.
На экранах ежедневно крутили рекламу одежды, косметики, шин и чистящих средств, а между роликами мелькали плакаты с лозунгом «Герои Дзержинска. Помним, гордимся, благодарим».
— Слов нет! А мимо идут и смотрят на это безобразие ученики школы № 40. У Вечного огня стоят на почетном посту № 1 вытянутые в струнку юнармейцы. О каком патриотическом воспитании тут можно говорить?! — возмущается спикер регионального парламента.
Жители не остались в стороне. Они начали обращаться к Люлину как к депутату от Дзержинска с требованием прекратить неуважение к памяти земляков. После звонка ответственные лица рекламу все-таки отключили. Однако извинений перед людьми так и не прозвучало. Евгений Люлин добавил, что полностью разделяет возмущение дзержинцев и благодарит всех, кто не остался равнодушным.
Кстати, жители уже предложили вариант, как использовать эти табло с умом. По их мнению, на экранах стоит рассказывать о тех, кто отдал жизни на СВО. Тем более вся информация о героях есть. Люлин подготовил депутатское обращение и уверен, что народную инициативу услышат и реализуют.