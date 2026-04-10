Красноярским школьникам рассказали о проекте «Космическая одиссея»

В Красноярске в национальном центре «Россия» школьников познакомили с образовательным проектом «Космическая одиссея». На открытом уроке присутствовало более 40 учеников.
Проект «Космическая Одиссея» создал лётчик-космонавт, Герой России Александр Лазуткин в 2004 году. Это настоящая школа юного космонавта: участники прыгают с парашютом, проходят выживание в тайге, тренируются на тренажёре корабля «Союз» в Звёздном городке и выезжают на космодром Восточный, чтобы увидеть реальный пуск ракеты.
Главная цель — привлечь талантливую молодёжь на предприятия ракетно-космической отрасли, помочь ребятам сделать осознанный выбор профессии и подготовить кадровый резерв. За 22 года через «Космическую одиссею» прошли сотни участников. Многие сегодня работают на ведущих предприятиях Роскосмоса.
Перед школьниками выступили организаторы и партнёры проекта: лётчик-космонавт Александр Лазуткин, выпускники и финалисты «Космической одиссеи», представители образовательных организаций и предприятий отрасли. Они рассказали ребятам, как проект меняет жизни, и ответили на вопросы.
«Проект “Космическая одиссея” — это мостик между мечтой и реальностью. Сегодня мы видели искренний интерес ребят. Наша задача — не дать ему угаснуть, помочь поверить в себя. Ведь завтра эти школьники придут работать на наши предприятия, будут создавать спутники и ракеты. Готовить кадры, растить подрастающее поколение — наш главный приоритет. Здесь мы работаем в полном единстве с позицией губернатора Михаила Котюкова, который не раз подчёркивал: подготовка кадров для космической отрасли и вовлечение молодёжи в науку — важные задачи для края», — подчеркнул министр промышленности и торговли края Максим Ермаков.
Перед уроком школьники посетили выставку ведущих предприятий космической отрасли края: АО «РЕШЕТНЁВ», АО «Красмаш», НПП «Радиосвязь», АО «АВАКС Геосервис» и других. Ребята увидели образцы спутников, модели ракет, действующее радиоэлектронное оборудование и смогли задать вопросы инженерам.
Неделя космоса в России организована в рамках Десятилетия науки и технологий и с этого года станет ежегодной.
