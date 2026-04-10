Центр медицинской реабилитации в Ульяновске получил новое оборудование

Новое оборудование поступило в центр медицинской реабилитации «Лучики» клинической больницы святого апостола Андрея Первозванного в Ульяновске. Его закупили при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в Министерстве здравоохранения Ульяновской области.
В отделении физиотерапии и лечебной физкультуры установили два многофункциональных стола Heliox. С их помощью можно проводить индивидуальные занятия с элементами нейрофизиологических подходов Войта- и Бобат-терапии, а также обучать двигательным навыкам детей с тяжелыми неврологическими нарушениями. Для удобства специалистов и пациентов закуплены новые массажные столы.
Для лечения детей старшего возраста поступили три единицы оборудования для роботизированной механотерапии с биологической обратной связью — комплексы «Орторент». Эти аппараты предназначены для активной реабилитации двигательных нарушений. Занятия на «Орторенте» помогают укреплять мышечный корсет верхних и нижних конечностей, уменьшать патологический объем движений в суставах и восстанавливать физиологическую симметрию работы парных конечностей.
Для пациентов с патологиями коленных суставов, в том числе в послеоперационный период, в центре теперь есть аппарат роботизированной механотерапии нижних конечностей Flex. Он незаменим для восстановления подвижности и разработки суставов после длительной иммобилизации — фиксации больной части тела.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.