Зернотрейдера из Ростовской области не смогли продать на аукционе

На аукцион по продаже ростовского зернотрейдера не подали ни одной заявки. В итоге торги признали несостоявшимися. Об этом говорится на портале торгов Росреестра.
Компанию национализировали в 2025 году, а в конце февраля 2026 года правительство включило ее в список предприятий, которые должны приватизировать до 2028 года.
Начальная цена лота составляла 11,7 миллиарда рублей. Шаг аукциона — 585 миллионов рублей. Для участия нужно было внести задаток более 2,3 миллиарда рублей. Заявки принимали до 31 марта.
По данным портала торгов, после окончания срока подачи не поступило ни одной заявки. В итоге аукцион не состоялся.
Подпишись на нас в МАХ и Telegram!