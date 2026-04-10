В Красноярске в Пасхальную ночь запустят пять бесплатных автобусных маршрутов

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В ночь с 11 на 12 апреля в Красноярске организуют движение бесплатных автобусов после праздничных богослужений. Всего будет работать пять маршрутов, которые свяжут крупные храмы с разными районами города.
Четыре маршрута отправятся от храма Рождества Христова:
Маршрут № 1 проследует через улицы Щорса, Мичурина, проспект имени газеты «Красноярский рабочий», Тамбовскую, Шевченко, Амурскую, Суворова, затем вновь по Мичурина и Павлова до улицы 60 лет Октября, 169а (КПАТП № 7).
Маршрут № 2 пройдет по улицам Щорса, Мичурина, Московской, далее по проспекту «Красноярский рабочий», Матросова, Свердловской и переулку Кривоколенному до конечной на улице 60 лет Октября, 169а.
Маршрут № 3 будет следовать через Октябрьский мост на левый берег — по улицам Авиаторов, Партизана Железняка, Аэровокзальной, Взлётной, 78-й Добровольческой Бригады, 9 Мая, проспекту Комсомольскому, Краснодарской, Металлургов, Тельмана, Воронова, Гайдашовке, Енисейскому тракту и проспекту 60 лет образования СССР до микрорайона Солнечный.
Маршрут № 4 также пройдет через Октябрьский мост и далее по улицам Партизана Железняка, Белинского, Ленина, Железнодорожников, проспекту Свободному, Ладо Кецховели, Копылова, Высотной, Тотмина до улицы Калинина, 84 (КПАТП № 5).
Пятый маршрут отправится от Свято-Успенского мужского монастыря. Он пройдет по улицам Лесной, проспекту Свободному, Лесопарковой, Чернышева, Гусарова, Мирошниченко, Елены Стасовой, Высотной, Копылова, Профсоюзов, проспекту Мира, Вейнбаума, через Коммунальный мост, далее по Матросова до улицы 60 лет Октября, 169а.
Автобусы начнут дежурить у храмов с 02:00 и будут отправляться по мере завершения богослужений — ориентировочно около 03:00.