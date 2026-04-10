В Красноярске выставили на продажу сеть по доставке суши за 30 миллионов

В Красноярске выставили на продажу сеть по доставке суши и роллов. Продавец просит за свой раскрученный бизнес 30 миллионов рублей. Причем обещает выручку по 13 миллионов в месяц, а полностью затраты на покупку можно будет отбить за два года.
Название сети не указывается, поэтому постоянным потребителям остается только гадать. Фирма существует на рынке 13 лет.
Новый владелец получит полностью укомплектованный штат из 20 сотрудников, от поваров до курьеров и управленцев. Производственные площади — несколько точек с кухнями. А также раскрученное приложение для заказов и аккаунты в социальных сетях.