Резидент нижегородской ОЭЗ «Кулибин» разработал новые формулы поверхностно-активных веществ

Резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) «Кулибин» ООО «Исследовательский центр» (входит в ГК «Синтез Ока») создал инновационные формулы двух новых поверхностно-активных веществ (ПАВ).
«Для нас очень ценно, что преференциальные условия нижегородской ОЭЗ позволяют резидентам комфортно вести не только производственную, но и научно-исследовательскую деятельность. Новые вещества могут применяться в ряде отраслей: пищевой, косметической, сельском хозяйстве, химии и нефтехимии, текстильном и кожевенном производстве. Разработка новой химической продукции соответствует как региональным задачам, так и целям нацпроекта “Новые материалы и химия”, который направлен на создание инновационных материалов для ключевых сфер экономики», — подчеркнул заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков.
Как пояснил начальник лаборатории пилотных установок Антон Рогожин, ПАВ под названием «Винтерол 681» и «Винтерол 682» являются продуктами на основе растительного сырья, что делает их экологически безопасными. Благодаря своим свойствам вещества сохраняют активность в широком диапазоне температур, что критично для выпарных установок и процессов горячего эмульгирования восков.
«Благодаря короткой полиэтиленгликолевой цепи эти продукты обладают уникальным сочетанием свойств: они эффективно работают как пеногасители и стабилизаторы сложных эмульсионных систем. Сотрудники “Исследовательского центра” специально разработали эти продукты для решения сложных задач в химических рецептурах, где требуется высокая совместимость с масляной фазой и стабильность при низком значении гидрофильно-липофильного баланса», — сказал Антон Рогожин.
Например, в сельском хозяйстве ПАВ добавляются в растворы пестицидов и гербицидов, концентраты удобрений для улучшения смачиваемости листьев, что повышает эффективность химикатов в дождливую погоду. Также вещества добавляют в смазочно-охлаждающие жидкости и масла холодной прокатки для создания прочной пленки, которая снижает трение в зоне резания и защищает инструмент от преждевременного износа.
Управляющей компанией ОЭЗ «Кулибин» выступает Корпорация развития Нижегородской области.
«“Исследовательский центр” открылся на нашей площадке в 2024 году. Центр занимается разработкой технологий мало- и среднетоннажной химии. Кооперация науки и промышленности на одной площадке позволяет внедрять новые разработки и налаживать выпуск инновационной продукции в максимально короткие сроки, выводя регион на новый уровень технологического развития», — отметил генеральный директор Корпорации развития Нижегородской области Игорь Ищенко.
Объем инвестиций в создание ООО «Исследовательский центр» составил ранее более 307 млн рублей, создано свыше 20 рабочих мест.
Напомним, особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Кулибин» создана в мае 2020 года на территории городского округа город Дзержинск. Сегодня дзержинская часть ОЭЗ «Кулибин» занимает площадь 724 гектара и включает государственную площадку, а также частные площадки ДПО «Пластик», «Ока-Полимер» и «Синтез ОКА». Частные площадки уже обеспечены инфраструктурой. В ноябре 2025 года правительством России подписано постановление о расширении территории ОЭЗ еще на 117 га за счет площадки в городе Бор. Общая площадь ОЭЗ «Кулибин» составляет 842 га.
Преференциальные условия ОЭЗ позволяют резидентам снизить налоговые ставки на прибыль с 25% до 2% в первые 5 лет, до 5% — в следующие 5 лет и до 14,5% — в последующие годы, а также позволяют освободить резидентов от уплаты налогов на имущество и землю, а также от уплаты транспортного налога. Действие льготы по налогу на прибыль начинается с налогового периода, в котором резидент впервые получит прибыль.
Повышению инвестиционной активности посвящен один из федеральных проектов национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», инициированного президентом России Владимиром Путиным.
Напомним также, что президент России Владимир Путин объявил 2022−2031 годы Десятилетием науки и технологий. Среди основных задач — привлечение талантливой молодежи в сферу исследований и разработок, поддержка исследователей и повышение доступности информации о достижениях российской науки.