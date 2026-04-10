В Харовске Вологодской области обновят детский отдел центральной библиотеки

Центральная библиотека имени Василия Белова в городе Харовске в Вологодской области станет модельной. Ее детский отдел модернизируют при поддержке нацпроекта «Семья», сообщили в администрации Харовского муниципального района.
Там, в частности, отремонтируют помещения абонементов и читального зала: выровняют и покрасят стены, обновят полы, заменят дверные и оконные блоки, а также систему освещения. Санитарные комнаты облицуют керамогранитной плиткой. Еще в библиотеке установят новую сантехнику.
После ремонта туда завезут мебель и современное оборудование. Например, в детском отделе библиотеки появится интерактивный пол. Там ребята смогут играть в мемо, футбол, крестики-нолики, «накормить питомца», танцевать, а также проверять свои знания географии и правил дорожного движения. Еще в учреждении установят сенсорный информационный терминал, магнитно-маркерную доску-флипчарт, компьютер, телевизор, принтеры, ноутбуки, два световых стола для рисования песком, «умную» колонку и говорящий глобус, который содержит более 110 тысяч интересных фактов о 220 странах мира, а также позволяет увидеть звездное небо.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.