В Харовске Вологодской области обновят детский отдел центральной библиотеки

После ремонта туда завезут мебель и современное оборудование. Например, в детском отделе библиотеки появится интерактивный пол. Там ребята смогут играть в мемо, футбол, крестики-нолики, «накормить питомца», танцевать, а также проверять свои знания географии и правил дорожного движения. Еще в учреждении установят сенсорный информационный терминал, магнитно-маркерную доску-флипчарт, компьютер, телевизор, принтеры, ноутбуки, два световых стола для рисования песком, «умную» колонку и говорящий глобус, который содержит более 110 тысяч интересных фактов о 220 странах мира, а также позволяет увидеть звездное небо.