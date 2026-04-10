В Моркинском районе Марий Эл в этом году обновят 6 участков дорог

Они связывают малые населенные пункты с районными центрами.

Шесть участков дорог в Моркинском районе Республики Марий Эл отремонтируют в этом году при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в «Марийскавтодоре».

Например, специалисты обновят 3,9 км дороги Чавайнур — Нуръял Карамас. Там уложат новый асфальт, заменят водопропускные трубы и укрепят обочины. Это направление ведет к мемориальному дому-музею С. Г. Чавайна, расположенному в деревне Чавайнур. Он пользуется большой популярностью у туристов и жителей республики.

На участке дороги Морки — Нижняя протяженностью 7,3 км заменят покрытие на проезжей части, отремонтируют семь водопропускных труб, укрепят обочины, заменят бордюры и обновят автобусные остановки. Это направление соединяет 10 деревень с административным центром района, где расположены средние школы, детские сады, Дом культуры, музеи, спортивные стадионы, физкультурно-оздоровительный комплекс.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.