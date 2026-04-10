Арест счетов и запрет на недвижимость заставили калининградца мгновенно погасить долг в 1,2 миллиона рублей

Судебные приставы Ленинградского района добились полного погашения долга по ДТП всего за несколько дней после применения жёстких мер. Владелец Audi Q5, признанный виновником аварии, должен был выплатить пострадавшему владельцу Audi Q3 1,2 миллиона рублей — именно столько не покрыла страховая компания. Общая стоимость ремонта разбитой машины составила 1,6 млн рублей.
Когда исполнительный лист поступил к приставам, должник не спешил рассчитываться. Тогда судебные приставы наложили арест на его банковские счета и ввели запрет на регистрационные действия с недвижимостью.
В собственности калининградца находились два земельных участка в Гурьевском районе (8 и 11 соток), а также два помещения в Калининграде площадью 64 и 273 квадратных метра.
Меры возымели немедленный эффект: уже через короткое время вся сумма долга — 1,2 миллиона рублей — полностью поступила на депозит судебных приставов. Исполнительский сбор взыскивать не пришлось.
Деньги оперативно перечислили взыскателю, а все ограничения со счетов и имущества должника были сняты.